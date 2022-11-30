Турецька компанія веде переговори про постачання в Україну суден-електростанцій, – Nikkei Asia
Турецька компанія Karpowership веде переговори про відправку кораблів-електростанцій в Україну для постачання електроенергії
Про це повідомляють на сайті Nikkei Asia з посиланням на слова високопоставленого керівника компанії.
Кораблі планують відправляти у порти Одеси.
"Ми обговорюємо з Одеською адміністрацією та компанією електроенергетикою "Укренерго" розміщення трьох електростанцій поблизу Одеси загальною потужністю 300 мегават", — сказав Зейнеп Гарезі, член правління Karpowership з комерційних операцій, в інтерв’ю в штаб-квартирі компанії.
Потужностей може вистачити для одного мільйона абонентів. Коли саме планується відправити ці плавучі електростанції, видання не повідомляє.
- Нагадаємо, станом на 29 листопада, дефіцит потужності в Україні складає 30%
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