Про це повідомляють на сайті Nikkei Asia з посиланням на слова високопоставленого керівника компанії.

Кораблі планують відправляти у порти Одеси.

"Ми обговорюємо з Одеською адміністрацією та компанією електроенергетикою "Укренерго" розміщення трьох електростанцій поблизу Одеси загальною потужністю 300 мегават", — сказав Зейнеп Гарезі, член правління Karpowership з комерційних операцій, в інтерв’ю в штаб-квартирі компанії.

Потужностей може вистачити для одного мільйона абонентів. Коли саме планується відправити ці плавучі електростанції, видання не повідомляє.

Нагадаємо, станом на 29 листопада, дефіцит потужності в Україні складає 30%

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