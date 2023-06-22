Турист у Норвегії випадково натрапив на піктограми бронзової доби

Про це інформує Heritage Daily.

Повідомляється, що за допомогою програми з фільтрами на телефоні турист зміг розрізнити відтінки кольорів й побачити малюнки човна з веслярами, тварини та декількох людських фігур.

Ф’єлд звернувся до місцевої влади та фахівця з наскельного мистецтва, археолога Йоне Кіле-Весіка. Згодом на місце прибули дослідники з Норвезького інституту дослідження культурної спадщини (NIKU).

Вчені підтвердили, що це знахідка належить до бронзової доби і є одним з найдавніших прикладів наскельного мистецтва в цьому регіоні.

"Легко подумати, що такі частини хаотично сформовані з натуральних пігментів. Але тут зібрано стільки збігів, що не випадково", – каже професор NIKU Ян Магне Герде.

У NIKU повідомили, що малюнок розташований у муніципалітеті Мосс. Через його історичну цінність точне місце не розкривають. Пігменти, якими намальована піктограма, дуже вразливі навіть до легкого дотику , наголосили археологи.