Турист у Норвегії випадково натрапив на піктограми бронзової доби
У Норвегії Тормод Фʼєлд під час відпочинку з родиною звернув увагу на незвичний колір скелі, що виявилося піктограмою бронзової доби
Про це інформує Heritage Daily.
Повідомляється, що за допомогою програми з фільтрами на телефоні турист зміг розрізнити відтінки кольорів й побачити малюнки човна з веслярами, тварини та декількох людських фігур.
Ф’єлд звернувся до місцевої влади та фахівця з наскельного мистецтва, археолога Йоне Кіле-Весіка. Згодом на місце прибули дослідники з Норвезького інституту дослідження культурної спадщини (NIKU).
Вчені підтвердили, що це знахідка належить до бронзової доби і є одним з найдавніших прикладів наскельного мистецтва в цьому регіоні.
"Легко подумати, що такі частини хаотично сформовані з натуральних пігментів. Але тут зібрано стільки збігів, що не випадково", – каже професор NIKU Ян Магне Герде.
У NIKU повідомили, що малюнок розташований у муніципалітеті Мосс. Через його історичну цінність точне місце не розкривають. Пігменти, якими намальована піктограма, дуже вразливі навіть до легкого дотику , наголосили археологи.
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