Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків, - Зеленський запросив "всіх друзів України" відвідати Київ
Президент України Володимир Зеленський запросив іноземних партнерів-друзів відвідати Київ, але попередив, що тут може бути небезпечно
Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.
"Запрошую всіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків. Але погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів", - сказав президент України Володимир Зеленський.
16 березня у Києві відбулась зустріч Зеленського з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Ярославом Качиньським, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею.
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