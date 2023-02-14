Європейці зараз – як ми після коси Тузла. Розуміють, що Росія — ворог, але сподіваються пропетляти.

Непомічені ракети над територією НАТО матимуть наслідки. Якщо лишати такі випадки непокараними зараз, коли Росія послаблена війною, то коли ще НАТО зможе захищати свій суверенітет?

Непокаране зло множиться. Війна в Україні зараз — прямий наслідок потурання Росії в Грузії та при анексії Криму раніше

Читайте також: "Мизамірство" роспропагандистів - спроба зупинити постачання зброї для ЗСУ

Непокаране зло множиться. Війна в Україні зараз — прямий наслідок потурання Росії в Грузії та при анексії Криму раніше.

Росія повинна не просто не виграти в цій війні. Вона повинна нищівно програти. Це єдиний рецепт миру на континенті на багато років вперед. Поки що багатьом європейським політикам бракує лідерства зробити все правильно.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.