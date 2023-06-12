TVORCHI та The Hardkiss презентували кліп на спільну пісню "Мрійники"
У понеділок, 12 червня, українські музиканти Tvorchi та The Hardkiss показали кліп на спільну композицію "Мрійники"
Відео з'явилося у ютуб-каналі.
"Виклики нового божевільного світу подолають лише мрійники. Як показує реальність, у нашому житті можливо все… Тим із нас, хто відчайдушно вірить у світле, сильним та сміливим випала доля об’єднатися та створювати нове майбутнє", – йдеться в описі до кліпу.
Кліп зняла українська режисерка Наталя Іванова.
У відео розповідається про чотирьох мрійників-мандрівників, яким вищі сили підготували завдання – об’єднатися, щоб знайти джерело сили.
9 червня українські гурти The Hardkiss та TVORCHI презентували спільний трек під назвою "Мрійники".
Реліз пісні “Мрійники” від The Hardkiss та TVORCHI був запланований на тиждень раніше, але через трагедії в Україні музиканти вирішили його відкласти.
Відомо, що композицію “Мрійники” гурти почали готувати ще у 2021 році.
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