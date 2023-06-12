TVORCHI та The Hardkiss презентували кліп на спільну пісню "Мрійники"

Відео з'явилося у ютуб-каналі.

"Виклики нового божевільного світу подолають лише мрійники. Як показує реальність, у нашому житті можливо все… Тим із нас, хто відчайдушно вірить у світле, сильним та сміливим випала доля об’єднатися та створювати нове майбутнє", – йдеться в описі до кліпу.

Кліп зняла українська режисерка Наталя Іванова.

У відео розповідається про чотирьох мрійників-мандрівників, яким вищі сили підготували завдання – об’єднатися, щоб знайти джерело сили.

9 червня українські гурти The Hardkiss та TVORCHI презентували спільний трек під назвою "Мрійники".

Реліз пісні “Мрійники” від The Hardkiss та TVORCHI був запланований на тиждень раніше, але через трагедії в Україні музиканти вирішили його відкласти.

Відомо, що композицію “Мрійники” гурти почали готувати ще у 2021 році.