Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я не бачу, щоб росіяни формували якесь ударне угруповання для створення кістяка чи ядра, аби здійснити масований наступ з намаганням проникнути, хоча б на оперативну глибину наших територій, 150-200 км. У Росії вже немає такої можливості. Вони сьогодні апелюють людським ресурсом, однак, треба визнати, що він у них безмежний. У РФ можуть відмобілізовувати не одну сотню тисяч військовозобов'язаних. Ми бачимо, що людський ресурс прибуває, але вони його не зосереджують в одному місці, а накопичують на окупованих територіях, максимально збільшуючи там щільність військ. З технікою у противника величезна проблема, бо промисловість РФ на сьогодні не в змозі забезпечити потреби армії. Можливо, це спонукає Росію перейти до тактики виснажливої атаки, яку вони проводять на Донецькому напрямку, де за рахунок людського ресурсу намагаються продавити нашу оборону", - пояснив військовий експерт.

Олег Жданов прокоментував, що наміри російського політичного керівництва поновити наступ у символічну дату тогорічного вторгнення, 24 лютого, може зіграти злий жарт з РФ.

"Путін дуже полюбляє цю конспірологію, цифрологію, ми це постійно бачимо по його діях, і він буде вимагати чогось масштабного і великого, а його генерали будуть вимушені віддати наказ переходу до наступальних дій на одному або на декількох оперативних напрямках. Адже готовність російських військ, про яку вже розповів, не відповідає тим масштабам, які заявляє політичне керівництво РФ. Але можемо очікувати й треба готуватися, що у лютому противник спробує щось зробити, хоча б у тих можливостях, які будуть у нього на той час", - зазначив Жданов.

27 січня Вloomberg інформував, що Путін готує новий наступ на Україну, який може початися у лютому-березні

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