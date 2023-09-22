Тютюнова компанія з Рівненщини реалізує сигарети дешевше мінімального акцизного податку, – розслідування

Про це йдеться в сюжеті-розслідуванні телеканалу Еспресо.

Аналітики компанії Kantar підрахували: через нелегальний ринок тютюнових виробів лише цього року держбюджет недоотримав понад 21 млрд грн.

"Продажі на "сірому ринку" складаються з двох частин: продажі в легальних кіосках, легальних магазинах, але частина продукції є нелегальною, і вона пробивається без касового апарату, і податкова не побачить цей оборот. Другий напрямок - це повністю нелегальна торгівля на "чорних точках" або через інтернет", - сказав координатор Економічної експертної платформи з питань податкової та бюджетної реформи Олег Гетман.

Нелегальний продаж сигарет означає, що акцизні податки не наповнюють держбюджет, а осідають у чиїхось кишенях. Знімальна група телеканалу Еспресо побувала у прифронтовому Запоріжжі. В одному з кіосків журналістка помітила сигарети марки Mustang, які коштували лише 47 грн за пачку. Продавчиня сказала, що карткою розрахуватись не можна і чеки вона не дає. Запитання, чому цигарки такі дешеві, жінка проігнорувала й просто зачинила кіоск.

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У 2023 році мінімальна сума податків у пачці сигарет становить 59 грн.



"У будь-якому випадку не може коштувати готова продукція дешевше, ніж податки, які мають бути сплачені з кожної пачки. Плюс логістика, є вартість самого тютюну, електроенергія, виробництво тощо. Ми всі бачимо, що середня вартість цигарок починається від 80 грн і вище. Тому ціна в 47 грн неможлива", – зазначив віцепрезидент ICC Ukraine з питань реалізації ініціатив бізнесу Дмитро Луценко.

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Наявні в запорізькому кіоску сигарети JM, Mustang, Dandy, згідно з реєстром прав інтелектуальної власності, зареєстровані за компанією "Українське тютюнове виробництво". Її продукцію можна побачити в багатьох містах України.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз проводив дослідження акцизних марок цього виробника і дійшов висновку, що пачки сигарет марки JM мають ознаки підробки.

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"Українське тютюнове виробництво", чия продукція, імовірно, продається з підробленими акцизними марками, зареєстроване в селищі Гоща на Рівненщині. Його керівником, за даними Youcontrol, є Мудрий Ігор Богданович. Журналістка вирішила подзвонити підприємцю й розпитати його про продукцію. Однак після запитання, чому сигарети його компанії такі дешеві, Ігор Мудрий кинув слухавку.

Експерти наполягають: аби кошти сумнівного походження не осідали в тіньових кишенях, а працювали на державу і забезпечували нашу майбутню перемогу, на схеми з нелегальної реалізації тютюну врешті мають звернути увагу правоохоронні та податкові органи.