У 2008 році американці категорично відкидали наші заяви про те, що РФ готується до агресії проти України, - дипломат Огризко
Дипломат Володимир Огризко розповів, що американські партнери не вірили у те, що Російська Федерація може розвʼязати війну проти України
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"У грудні 2008 року я говорив з Кондолізою Райс, яка тоді очолювала Держдеп США, й переконував її змінити зовнішню політику США щодо Росії. Я пояснював, що РФ готується анексувати Крим. Тоді вона відповіла, що не може собі уявити ситуацію, коли РФ нападає на таку державу як Україна. На той час в США відкидали будь-які наші заяви про загрозу війни Росії проти України. Там вважали, що в Москві ще залишились якісь залишки здорового глузду і що в них є час одуматись", - розповів Огризко.
Дипломат наголосив, що відношення Заходу до Росії не змінилось навіть після анексії Криму
"В той час наші американські партнери керувались саме такою логікою. Ця логіка й відношення щодо РФ продовжились і після 2014 року, що підтверджують сьогоднішні заяви Барака Обами. Він, зокрема, заявив, що ніякої збройної агресії в Криму не було, а також підтримав Меркель та Саркозі, які відмовили Україні та Грузії в отриманні ПДЧ в НАТО. Таким було розуміння ситуації нашими західними партнерами", - додав він.
- 23 червня Барак Обама у інтервʼю CNN заявив, що збройного вторгнення РФ у 2014 році до українського Криму не було
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