Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"У грудні 2008 року я говорив з Кондолізою Райс, яка тоді очолювала Держдеп США, й переконував її змінити зовнішню політику США щодо Росії. Я пояснював, що РФ готується анексувати Крим. Тоді вона відповіла, що не може собі уявити ситуацію, коли РФ нападає на таку державу як Україна. На той час в США відкидали будь-які наші заяви про загрозу війни Росії проти України. Там вважали, що в Москві ще залишились якісь залишки здорового глузду і що в них є час одуматись", - розповів Огризко.

Дипломат наголосив, що відношення Заходу до Росії не змінилось навіть після анексії Криму

"В той час наші американські партнери керувались саме такою логікою. Ця логіка й відношення щодо РФ продовжились і після 2014 року, що підтверджують сьогоднішні заяви Барака Обами. Він, зокрема, заявив, що ніякої збройної агресії в Криму не було, а також підтримав Меркель та Саркозі, які відмовили Україні та Грузії в отриманні ПДЧ в НАТО. Таким було розуміння ситуації нашими західними партнерами", - додав він.