У 2014 році не зміг приєднатися до нашої армії, але було велике бажання допомогти, - боксер Берінчик
Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик розповів, чому розпочав займатись волонтерством
Про це повідомляє The Ring.
"Багато моїх друзів і спортсменів приєдналися до нашої армії у 2014 році і досі борються за нашу незалежність і ідентичність. Я тоді не міг цього зробити через свою професійну кар’єру, але у мене було велике бажання якось допомогти, тому я знайшов себе у волонтерстві – допомагав армії. Я не можу розповісти, у чому саме ми допомагаємо, але повірте мені, допомоги ніколи не може бути забагато", - каже Берінчик.
Боксер наголосив, що його рідне місто окуповане вже 9 років.
"Це не просто конфлікт – це справжня війна, яка розпочалась у 2014 році, а повномасштабне вторгнення відбулось 24 лютого 2022-го. Моє рідне місто Краснодон розташоване в Луганській області і вже 9 років окуповане", - сказав Денис Берінчик
35-річний Денис Берінчик після початку повномасштабної російської агресії вступив до лав тероборони. Зараз боксер займається волонтерством.
Він є володарем титулу WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг) та срібним медалістом Олімпіади-2012.
- Ввечері суботи, 26 серпня, український боксер Денис Берінчик переміг шведа Ентоні Їгіта.
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