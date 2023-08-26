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Берінчик переміг Їгіта в андеркарті бою Усика і нагадав світу: "Росія - агресор"

26 серпня, 2023 субота
23:56
Спорт Денис Берінчик

Ввечері суботи, 26 серпня, український боксер Денис Берінчик переміг шведа Ентоні Їгіта

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Берінчик - Їгіта пройшов в андеркарті бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок тривав 12 раундів. Українець вдало показав себе на ринзі та здобув перемогу рішенням суддів після 12 раундів.

Денису Берінчику вдалось захистити титул WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг).

Цікаво, що на бій українець вийшов в образі вікінга та сокирою з надписом "Слава Україні". А після перемоги звернувся до іноземної аудиторії та нагадав, що Росія є агресором.

Денис Бернічик та Ентоні Їгід (праворуч)

Фото: Reuters

 

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа. 

Україна
Бокс
Олександр Усик
Війна з Росією
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