Берінчик переміг Їгіта в андеркарті бою Усика і нагадав світу: "Росія - агресор"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Берінчик - Їгіта пройшов в андеркарті бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок тривав 12 раундів. Українець вдало показав себе на ринзі та здобув перемогу рішенням суддів після 12 раундів.

Денису Берінчику вдалось захистити титул WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг).

Цікаво, що на бій українець вийшов в образі вікінга та сокирою з надписом "Слава Україні". А після перемоги звернувся до іноземної аудиторії та нагадав, що Росія є агресором.

Фото: Reuters

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа.