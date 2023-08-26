Берінчик переміг Їгіта в андеркарті бою Усика і нагадав світу: "Росія - агресор"
Ввечері суботи, 26 серпня, український боксер Денис Берінчик переміг шведа Ентоні Їгіта
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій Берінчик - Їгіта пройшов в андеркарті бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок тривав 12 раундів. Українець вдало показав себе на ринзі та здобув перемогу рішенням суддів після 12 раундів.
Денису Берінчику вдалось захистити титул WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг).
Цікаво, що на бій українець вийшов в образі вікінга та сокирою з надписом "Слава Україні". А після перемоги звернувся до іноземної аудиторії та нагадав, що Росія є агресором.
Фото: Reuters
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.02Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе