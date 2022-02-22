У 2021 році Україна зібрала рекордні 85 млн тонн зерна

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними Держстату, урожай зріс на 32% порівняно з 2020 роком (64,93 млн тонн).

У 2021 році зернові зібрали з площі 15,92 млн га, середня врожайність склала 53,8 центнера з гектара.

Валовий збір склав:

Пшениця - 32,08 млн тонн;

Кукурудза - 41,87 млн тонн;

Ячмінь - 9,42 млн тонн;

Жито - 0,59 млн тонн;

Тритикале - 0,03 млн тонн;

Овес - 0,47 млн тонн;

Гречиха - 0,11 млн тонн;

Сорго - 0,17 млн тонн;

Просо - 0,20 млн тонн;

Рис - 0,05 млн тонн;

Культури зернобобові - 0,68 млн тонн.

ЗА оцінками НБУ, урожай забезпечив близько третини зростання економіки України в 2021 році (на 3%).