У 2021 році Україна зібрала рекордні 85 млн тонн зерна
Урожай зернових у 2021 році склав 85,68 млн тонн - на 10,54 млн тон більше, ніж у рекордному 2019 році - 75,14 млн тонн
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними Держстату, урожай зріс на 32% порівняно з 2020 роком (64,93 млн тонн).
У 2021 році зернові зібрали з площі 15,92 млн га, середня врожайність склала 53,8 центнера з гектара.
Валовий збір склав:
- Пшениця - 32,08 млн тонн;
- Кукурудза - 41,87 млн тонн;
- Ячмінь - 9,42 млн тонн;
- Жито - 0,59 млн тонн;
- Тритикале - 0,03 млн тонн;
- Овес - 0,47 млн тонн;
- Гречиха - 0,11 млн тонн;
- Сорго - 0,17 млн тонн;
- Просо - 0,20 млн тонн;
- Рис - 0,05 млн тонн;
- Культури зернобобові - 0,68 млн тонн.
ЗА оцінками НБУ, урожай забезпечив близько третини зростання економіки України в 2021 році (на 3%).Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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