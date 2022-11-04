Про це заявив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Еспресо.

"Цього року чекаємо на 30% загальної інфляції. Продовольчий кошик до грудня, напевно, зросте щонайменше приблизно на 38-39%. Стартувати інфляція наступного року буде з високих цін цього року", - наголосив він.

Олег Пендзин зауважив, що у 2022 році реальні доходи українців скоротилися практично на чверть, а номінальна зарплата впала на 12 - 15%. Він додав, що у 2023 році мінімальну заробітну плату також не підніматимуть.

20 жовтня Нацбанк України, попри інфляцію під час війни, залишив облікову ставку на рівні 25%.

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