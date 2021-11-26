У 2022 році уряд планує закрити чергу на житло для ветеранів війни на сході України й переселенців

Про це Шмигаль заявив на брифінгу за результатами робочої поїздки до Луганської області.



"На наступний рік ми запланували, це ініціатива президента України Володимира Зеленського, повністю закрити чергу ветеранів АТО, внутрішньо переміщених осіб. Це близько 4 тисяч людей, 4 тисяч сімей, яким ми повністю усім за рахунок держави забезпечимо житло наступного року. Тому будемо закривати черги", - сказав Шмигаль.



Також прем'єр зауважив, що наприкінці 2021 чи на початку 2022 року почне працювати державна фінансова лізингова компанія, яка буде акумулювати кошти й забезпечувати за лізинговими схемами житло для бюджетників, зокрема і внутрішньо переміщених вчителів, лікарів, військових.



За словами Дениса Шмигаля, на цю компанію виділили близько 20 млрд грн.



Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала своїм основним пріоритетом і пріоритетом місцевої влади забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.



"Ми знаємо, наскільки проблема житла є гострою. Ми знаємо, наскільки потрібно, щоб люди мали змогу отримати житло. Бо тоді буде робота, буде сім'я. Буде все-все, що необхідно родині", - сказала Верещук.

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