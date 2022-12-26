Про це вона сказала під час презентації в Укрінформі на тему “Повоєнне відродження України. Візія відділення економіки Національної академії наук України”.

Лібанова наголосила, що висока смертність спричинена не тільки обстрілами - сюди ж входить перевтома, стрес, погане харчування та нестача медичної допомоги.

“Я мрію, щоб до 2030 року нас було 35 мільйонів. На жаль, цього може й не бути. Тому що війна триває, ми втрачаємо людей через надмірну смертність. Це не тільки загиблі, а й ті, хто вмирає через стреси, перевантаження, неякісне харчування, недостатність медичної допомоги”, - сказала вона.

Вона зазначила, що показники народжуваності в Україні були надто низькими ще у 2021 році, проте у 2023 варто очікувати критичного їх падіння.

“Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника. Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8”, - розповіла науковиця.

Також, вона відзначила високий рівень вимушеної міграції українців, адже він також впливає на кількість населення.

“Чим довше люди перебуватимуть за кордоном, тим більше вони адаптуються й намагатимуться залишитися там назавжди. Крім того, що довше триватиме гаряча фаза війни, то сильніше буде зруйновано нашу інфраструктуру - як виробничу, так і соціальну, передовсім житлову. Якщо у людей зруйноване житло і якщо в них немає роботи, їм не буде куди і для чого повертатися”, - пояснила Лібанова.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що, на його думку, через віялові відключення в Україні збільшиться народжуваність, адже це "найкращий час аби займатися коханням та радіти життю".

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