Про це повідомляє видання Deadline.

Власні джерела видання зазначають, що у фільмі будуть згадані усі ключові етапи кар'єри співака - від виступів у дитинстві у складі "The Jackson 5" до кар'єри всесвітньо відомої зірки.

Однак наголошено, що у фільмі також буде безпосередньо розглянуто звинувачення в педофілії, які переслідували Джексона аж до його смерті у 2009 році у віці 50 років від зупинки серця.

Режисером фільму став Антуан Фукуа, відомий своєю стрічкою "Тренувальний день", але більшою мірою він відомий саме як режисер кліпів. Сценарій розробив Джон Логан, а продюсером фільму стане Грем Кінг, відомий своєю роботою над "Богемською рапсодією".

"Грем Кінг перетворив історію Фредді Мерк’юрі у блокбастер "Богемська рапсодія", номінований на премію "Оскар" як найкращий фільм", - відзначає Deadline.

Робота над фільмом почнеться вже у цьому році. Deadline зазначає, що стрічка про Джексона може стати світовим лідером, таким як "Богемська рапсодія", яка зібрала понад 900 мільйонів доларів у прокаті та викликала новий інтерес до музики Queen.

У 2023 році вийде документальний фільм про Стена Лі, творця Людини-павука.

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