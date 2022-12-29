У 2023 році вийде документальний фільм про Стена Лі, творця Людини-павука

Про це повідомляє Deadline.

28 грудня відомому письменнику та сценаристу Стену Лі мало б виповнитися сто років. На честь святкування студія Disney+ оголосила про вихід оригінального документального фільму про Лі у 2023 році.

Стен Лі помер у віці 95 років у 2018. Він був співавтором "Людини-павука", "Месників", "Людей Ікс", "Халка", "Фантастичної четвірки" та багатьох інших коміксів. Deadline відзначає, що Лі став найвідомішим творцем коміксів в історії медіа. Його кар’єра почалася в 1941 році, перша робота автора була опублікована у віці 17 років.

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