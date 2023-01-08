Про це заявила директорка Інституту демографії

та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в етері Еспресо.

За її словами, кількість населення в Україні знизиться не тільки через високу смертність, а й через падіння народжуваності. Щоб покоління дітей замістило батьків, потрібно, щоб жінка народжувала за життя 2,15 дитини. З 2021 року цей показник становив 1,1.

“У 2022 році народжуваність, вочевидь зменшилась, але не критично. Я думаю, значно сильніше вона впаде наступного року з природних причин. Діти, які народилися принаймні в першій половині 2022 року, були в ембріональному стані до війни. А от 2023 рік буде роком дуже серйозного падіння народжуваності. Я мрію, щоб було 0,8", - зауважила науковиця.

26 грудня Елла Лібанова розповіла, що через низьку народжуваність і надмірну смертність під час війни до 2030 населення України може скоротитися до 35 млн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb