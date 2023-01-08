У 2023 році в Україні серйозно впаде народжуваність, - академік НАН Лібанова
У 2022 році показник народжуваності в Україні знизився не критично, але суттєво впаде у 2023-му
Про це заявила директорка Інституту демографії
та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в етері Еспресо.
За її словами, кількість населення в Україні знизиться не тільки через високу смертність, а й через падіння народжуваності. Щоб покоління дітей замістило батьків, потрібно, щоб жінка народжувала за життя 2,15 дитини. З 2021 року цей показник становив 1,1.
“У 2022 році народжуваність, вочевидь зменшилась, але не критично. Я думаю, значно сильніше вона впаде наступного року з природних причин. Діти, які народилися принаймні в першій половині 2022 року, були в ембріональному стані до війни. А от 2023 рік буде роком дуже серйозного падіння народжуваності. Я мрію, щоб було 0,8", - зауважила науковиця.
- 26 грудня Елла Лібанова розповіла, що через низьку народжуваність і надмірну смертність під час війни до 2030 населення України може скоротитися до 35 млн.
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