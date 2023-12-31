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У 2024 році СБУ обіцяє окупантам "продовження" з Кримським мостом та нову бавовну

31 грудня, 2023 неділя
23:14
Війна з Росією СБУ вітає з новим 2024 роком

Служба безпеки України оприлюднила привітання з новим 2024 роком

Його текст з'явився на сайті відомства.

"Наші дрони випалюють вщент російську техніку. Снайпери дістають цілі на рекордній відстані. Контррозвідка та військова контррозвідка затримують зрадників і колаборантів, щоб вичистити п’яту колону всередині країни. Кіберфахівці відбивають тисячі російських кібератак, захищаючи критичну інфраструктуру. А слідчі СБУ якісно документують всі воєнні злочини армії РФ. Це наш щоденний внесок у Перемогу!", - зазначив голова СБУ генерал-майор Василюк Малюк.

З-поміж досягнень Служби безпеки України у 2023 році він особливо виділив застосування морського безпілотника Sea baby під час ударів по незаконно спорудженому Кримському мосту та по російських військових кораблях.

"Ми міцно стоїмо на своїй землі. За неї віддають життя кращі сини і доньки України. Так само її захищали наші славетні козацькі пращури. Тому що воля і свобода завжди були найвищою цінністю для українців. Цей ментальний зв’язок між воїнами різних поколінь відчувається і сьогодні, допомагаючи нам у боротьбі з ворогом. Не дарма унікальна технічна розробка Служби безпеки України - морські дрони Sea baby, якими ми вразили Кримський міст і чимало російських військових кораблів, - була створена саме за прототипом козацької чайки", - наголосив генерал-майор Малюк.

Привітання прикрашено зображенням новорічної ялинки, що складається з квіточок бавовни.

Кримський міст згадано й на фейсбуці СБУ, де розміщено картину пожежі на цій споруді з цифрою 2024 та фразою "To be continued...". Наразі такою буде обкладинка ФБ-сторінки відомства.

Крим
СБУ
Новий рік
безпілотник
Кримський міст
Чорне море
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