Про це з посиланням на ВООЗ написало Радіо Свобода.

В Африці мавпяча віспа існує постійно, тому ці країни не враховували в статистику. Загалом у 27 державах діагностували 780 випадків захворювань. Зокрема, 207 випадків виявили у Великій Британії, 156 - у Іспанії, 138 - у Португалії, 58 - у Канаді та 57 - у Німеччині.

У країнах, де мавпяча віспа не ендемічна (не існує постійно, - ред.), не виявили жодного смертельного випадку від неї.

ВООЗ оцінює ризик громадському здоров'ю як "помірний". Проте він "може стати високим, якщо цей вірус знайде можливість розвинутися в неендемічних країнах як широко поширений людський патоген".

20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

22 травня Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

23 травня в Аргентині зафіксували перший випадкок мавпячої віспи, а до цього дев'ять європейських країн зереєстрували випадки захворювання таким вірусом на своїх теренах.

Станом на 31 травня у Великій Британії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи

31 травня в Угорщині діагностували перший випадок перший випадок цього захворювання.

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