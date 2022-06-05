У 27 країнах виявили 780 випадків мавпячої віспи, - ВООЗ
У 27 країнах підтвердили 780 випадків мавпячої віспи, найбільше інфікованих - у Великій Британії
Про це з посиланням на ВООЗ написало Радіо Свобода.
В Африці мавпяча віспа існує постійно, тому ці країни не враховували в статистику. Загалом у 27 державах діагностували 780 випадків захворювань. Зокрема, 207 випадків виявили у Великій Британії, 156 - у Іспанії, 138 - у Португалії, 58 - у Канаді та 57 - у Німеччині.
У країнах, де мавпяча віспа не ендемічна (не існує постійно, - ред.), не виявили жодного смертельного випадку від неї.
ВООЗ оцінює ризик громадському здоров'ю як "помірний". Проте він "може стати високим, якщо цей вірус знайде можливість розвинутися в неендемічних країнах як широко поширений людський патоген".
- 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.
- 22 травня Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
- 23 травня в Аргентині зафіксували перший випадкок мавпячої віспи, а до цього дев'ять європейських країн зереєстрували випадки захворювання таким вірусом на своїх теренах.
- Станом на 31 травня у Великій Британії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи
- 31 травня в Угорщині діагностували перший випадок перший випадок цього захворювання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе