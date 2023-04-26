У 50 українських лікарнях встановлять сонячні панелі
В Україні 50 медзакладів обладнають сонячними панелями, щоб забезпечити безперебійну допомогу пацієнтам у разі вимкнень світла
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
"Заклади охорони здоров'я будуть оснащені гібридними фотоелектричними станціями в рамках проєкту "50 сонячних лікарень", який реалізують спільно з благодійною організацією "Фонд “Енергетична Дія для України”". Наразі таке обладнання вже встановлюють у Чернігівській обласній дитячій лікарні та Іванківській ЦРЛ - потужністю 44,59 та 25,07 кВт відповідно. Гібридні фотоелектричні станції складаються з сонячних панелей, інверторів і системи збереження енергії", - ідеться в заяві.
У МОЗ наголосили, що сонячні панелі дадуть лікарням змогу бути енергетично незалежними та надавати допомогу пацієнтам у разі аварійних вимкнень світла через російські обстріли.
Операційні, реанімації, відділення патології новонароджених і недоношених дітей матимуть електроенергію та зможуть безперебійно працювати щонайменше дві - три години.
- 22 березня в Україні почали встановлювати сонячні панелі на медзакладах, що дасть лікарням економити електроенергію.
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