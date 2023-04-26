Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Заклади охорони здоров'я будуть оснащені гібридними фотоелектричними станціями в рамках проєкту "50 сонячних лікарень", який реалізують спільно з благодійною організацією "Фонд “Енергетична Дія для України”". Наразі таке обладнання вже встановлюють у Чернігівській обласній дитячій лікарні та Іванківській ЦРЛ - потужністю 44,59 та 25,07 кВт відповідно. Гібридні фотоелектричні станції складаються з сонячних панелей, інверторів і системи збереження енергії", - ідеться в заяві.

У МОЗ наголосили, що сонячні панелі дадуть лікарням змогу бути енергетично незалежними та надавати допомогу пацієнтам у разі аварійних вимкнень світла через російські обстріли.

Операційні, реанімації, відділення патології новонароджених і недоношених дітей матимуть електроенергію та зможуть безперебійно працювати щонайменше дві - три години.