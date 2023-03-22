В Україні стартував проєкт із встановлення сонячних панелей на лікарнях

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень", - ідеться в повідомленні.

"Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години", - додали в МОЗ.

Там зазначили, що під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу.

Нині формують список об’єктів, на яких будуть встановлені сонячні панелі. Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які постраждали від бойових дій.