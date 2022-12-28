Про це повідомляє Мінцифри.

"Військові РФ залишали після себе зруйновану інфраструктуру, сотні кілометрів пошкоджених кабелів і викрадене обладнання", - зазначили у відомстві.



"Один із пріоритетів на 2023 — стійкість інтернет-мереж. Щоб українці були на зв’язку навіть під час тривалих знеструмлень", - додали там і підкреслили, що інтернет-покриття в нашій країні — найбільше в Європі.

Наприкінці листопада уряд ухвалив рішення про ввезення Starlink в Україну без мита і ПДВ.

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