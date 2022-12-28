У 80% деокупованих міст України частково відновили інтернет, – Мінцифри
У 80% звільнених від російських окупантів міст України частково відновили інтернет. Загалом інтернет-покриття в нашій країні — найбільше в Європі
Про це повідомляє Мінцифри.
"Військові РФ залишали після себе зруйновану інфраструктуру, сотні кілометрів пошкоджених кабелів і викрадене обладнання", - зазначили у відомстві.
"Один із пріоритетів на 2023 — стійкість інтернет-мереж. Щоб українці були на зв’язку навіть під час тривалих знеструмлень", - додали там і підкреслили, що інтернет-покриття в нашій країні — найбільше в Європі.
- Наприкінці листопада уряд ухвалив рішення про ввезення Starlink в Україну без мита і ПДВ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.5
- Актуальне
- Важливе