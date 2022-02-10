У аеропорту Саудівської Аравії 12 людей зазнали поранень від осколків безпілотника

Про це у четвер, 10 лютого, повідомила очолювана Саудівською Аравією коаліція, яка бореться з угрупуванням хуситів у Ємені, передає Reuters.



Місцеві ЗМІ зазначають, що серед 12 постраждалих були мандрівники та працівники різних національностей.



Після перехоплення безпілотника та виконання стандартних процедур безпеки повітряний рух повернувся до нормального режиму роботи



Коаліція веде боротьбу з хуситами з початку 2015 року, коли група повстанців скинула міжнародно визнаний уряд Ємену від влади в столиці Сані.



Видання зазначає, що хусити часто атакують аеропорт Абха, який розташований недалеко від кордону з Єменом на півдні Саудівської Аравії та інших частинах країни, використовуючи безпілотники та ракети. Більшість перехоплюють, але внаслідок таких атак кілька людей загинули.



Своєю чергою коаліція, очолювана Саудівською Аравією, регулярно завдає авіаударів по, за її словами, військовим об’єктам хуситів у Ємені.



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