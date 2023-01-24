У Алжирі розбився військовий гелікоптер, троє людей загинули
Унаслідок катастрофи військового гелікоптера на півночі Алжиру, загинуло троє членів його екіпажу
Про це повідомляє Сіньхуа.
Зазначається, що авіакатастрофа трапилася у провінції Айн Дефла в 150 км на південний захід від столиці країни.
За інформацією міністерства оборони Алжиру, аварія трапилася, коли МІ-171 виконував тренувальний політ.Причини катастрофи поки невідомі, триває розслідування.
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