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У Австралії померла жінка після щеплення вакциною AstraZeneca

12 липня, 2021 понедiлок
10:42
Світ AstraZeneca

Жінка на півдні Австралії померла після щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Про це повідомляє The Australian.

Прем'єр-міністр Стівен Маршалл заявив, що регулятор підтвердив, що випадок тромбозу із синдромом тромбоцитопенії (ТТС), пов'язаний з вакциною.


 Маршалл сказав, що жінка отримала першу дозу 24 червня, перш ніж їй стало погано. 5 липня доставили до Королівської лікарні Аделаїди.

"На жаль, ми дізналися, що вона померла", - сказав Маршалл.

Ця смерть розслідується.
 

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смерть
Австралія
вакцина
Коронавірус
AstraZeneca
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