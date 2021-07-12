У Австралії померла жінка після щеплення вакциною AstraZeneca

Про це повідомляє The Australian.



Прем'єр-міністр Стівен Маршалл заявив, що регулятор підтвердив, що випадок тромбозу із синдромом тромбоцитопенії (ТТС), пов'язаний з вакциною.



Маршалл сказав, що жінка отримала першу дозу 24 червня, перш ніж їй стало погано. 5 липня доставили до Королівської лікарні Аделаїди.



"На жаль, ми дізналися, що вона померла", - сказав Маршалл.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ця смерть розслідується.