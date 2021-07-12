У Австралії померла жінка після щеплення вакциною AstraZeneca
Жінка на півдні Австралії померла після щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca
Про це повідомляє The Australian.
Прем'єр-міністр Стівен Маршалл заявив, що регулятор підтвердив, що випадок тромбозу із синдромом тромбоцитопенії (ТТС), пов'язаний з вакциною.
Маршалл сказав, що жінка отримала першу дозу 24 червня, перш ніж їй стало погано. 5 липня доставили до Королівської лікарні Аделаїди.
"На жаль, ми дізналися, що вона померла", - сказав Маршалл.
Ця смерть розслідується.
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