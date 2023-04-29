У Бахмуті прикордонники стримали штурмові групи росіян, які намагались прорвати рубіж оборони
У Бахмуті українські прикордонники стримали дві спроби прориву російських штурмових груп через рубіж оборони
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Артилерії та ворожій піхоті штурмовиків бійці ДПСУ відповіли зосередженим вогнем. Стрілецькі сутички відбувались на надкоротких дистанціях. Наші воїни "розібралися" з атакувальниками за допомогою стрілецької зброї та ручних гранат. Наступ відбили, втрати живої сили окупантів уточнюються", - розповідають прикордонники
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