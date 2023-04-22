Про це інформує ДПСУ.

"За добу у Бахмуті прикордонники відбили 4 атаки та знешкодили 13 окупантів", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що тричі противник атакував уночі, ще одну спробу прориву здійснив вдень. Ворожі піхотні хвилі бійці ДПСУ зустрічали вогнем зі стрілецької зброї, а одну зі штурмових груп закидали гранатами.

"Усі спроби противника подолати лінію оборони були марними. Орієнтовні втрати ворога склали 13 осіб: 6 – вбито, ще 7 – поранено", - розповіли у ДПСУ.