У Бахмуті прикордонники відбили за добу 4 атаки росіян
Українські Сили оборони за добу відбити чотири ворожі атаки у Бахмуті та знешкодили 13 російських окупантів
Про це інформує ДПСУ.
"За добу у Бахмуті прикордонники відбили 4 атаки та знешкодили 13 окупантів", - ідеться у повідомленні.
Повідомляється, що тричі противник атакував уночі, ще одну спробу прориву здійснив вдень. Ворожі піхотні хвилі бійці ДПСУ зустрічали вогнем зі стрілецької зброї, а одну зі штурмових груп закидали гранатами.
"Усі спроби противника подолати лінію оборони були марними. Орієнтовні втрати ворога склали 13 осіб: 6 – вбито, ще 7 – поранено", - розповіли у ДПСУ.
- Російські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку і просуваються на захід від Дубово-Василівки, а найманці ПВК Вагнера, імовірно, захопили залізничну станцію "Бахмут-2" в центрі міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе