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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Бахмуті прикордонники відбили за добу 4 атаки росіян

У Бахмуті прикордонники відбили за добу 4 атаки росіян

22 квітня, 2023 субота
19:23
Війна з Росією Бахмут

Українські Сили оборони за добу відбити чотири ворожі атаки у Бахмуті та знешкодили 13 російських окупантів

Про це інформує ДПСУ.

"За добу у Бахмуті прикордонники відбили 4 атаки та знешкодили 13 окупантів", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що тричі противник атакував уночі, ще одну спробу прориву здійснив вдень. Ворожі піхотні хвилі бійці ДПСУ зустрічали вогнем зі стрілецької зброї, а одну зі штурмових груп закидали гранатами.

"Усі спроби противника подолати лінію оборони були марними. Орієнтовні втрати ворога склали 13 осіб: 6 – вбито, ще 7 – поранено", - розповіли у ДПСУ. 

  • Російські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку і просуваються на захід від Дубово-Василівки, а найманці ПВК Вагнера, імовірно, захопили залізничну станцію "Бахмут-2" в центрі міста. 
Донеччина
Бахмут
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