Відповідні акти оприлюднив журналіст Денис Казанський.

У документі за 12 серпня говориться про вилучення у Балаклійській ЗОШ І–ІІІ ступенів №3 сотень українських підручників та літератури, символіки, агітаційних матеріалів і документації школи. Також опублікований подібний документ за 18 серпня, де теж мовиться про вилучення сотень книжок, символіки та документації у школі с. Яковенково Балаклійського району.

"Це є доказом політики геноциду, яку проводили російські окупанти в Україні. Під приводом "боротьби з фашизмом" насамперед почали боротися з українською мовою та культурою. Все це відбувалося вже у серпні. Колаборанти були впевнені, що Росія назавжди прийшла, але щось пішло не так. Цікаво, де тепер усі ці члени цих комісій? Мабуть, втекли бомжувати до Білгородської області. У разі затримання цих діячів покарання для них має бути максимально серйозним. Вони не просто співпрацювали з окупантами, а стали співучасниками дій, що мають ознаки етноциду та геноциду. Це дуже тяжкий злочин", - написав Казанський.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку вересня Україна повернула під свій контроль понад 3 тис. кв км території

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