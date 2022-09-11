Про це Залужний повідомив у telegram.

"Збройні сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3 тис. кв км повернуто під контроль України. На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - написав Залужний.

Він також виклав світлини з результатами роботи кількох підрозділів ЗСУ в Харківській області.

"У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!" - підсумував Залужний.

10 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня вже звільнено близько 2 тис. км кв території України.

11 вересня в ISW заявили, що українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня.

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