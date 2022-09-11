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Головна війна з Росією Залужний: Від початку вересня під контроль України повернуто понад 3000 кв км

Залужний: Від початку вересня під контроль України повернуто понад 3000 кв км

11 вересня, 2022 неділя
11:58
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку вересня Україна повернула під свій контроль понад 3 тис. кв км території

Про це Залужний повідомив у telegram. 

"Збройні сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3 тис. кв км повернуто під контроль України. На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - написав Залужний.  

Він також виклав світлини з результатами роботи кількох підрозділів ЗСУ в Харківській області.  

"У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!" - підсумував Залужний. 

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Росія
ЗСУ
Балаклія
Харківщина
Військові новини
Ізюм
Валерій Залужний
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