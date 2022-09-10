Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"На цей час у межах активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде", - заявив він.

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Також Зеленський наголосив, що "якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями".

Станом на 9 вересня було відомо, що ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині.

10 вересня українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.

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