ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харківській області ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів
Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.
"Наша армія, розвідка та Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. На цей час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для наших людей", - йдеться у відеозверненні президента України.
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