Окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська, - росЗМІ

Про це повідомляють російські пропагандистські видання ТАСС та РИА Новости.

Так званий "глава Куп'янського району Харківської області" Максим Губін заявив РИА Новости, що окупаційна адміністрація намагається "сконцентрувати всі зусилля для евакуації місцевого населення хоча б на 3-4 дні, доки ситуація не буде стабілізована".

"Ми організовуємо автомобільний транспорт, автобуси. Люди вивозяться до "ЛНР" до району Сватового, до району Логачівки (Бєлгородська область. – Ред.) на територію Росії. Вони там розташовуються у пунктах тимчасового розміщення", - сказав гауляйтер.

За даними ТАСС, "евакуація" проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області.

Читайте також: ЗСУ мають велике бажання максимально просунутися до зимової кампанії, — боєць добробату ССО Нищук

9 вересня українська розвідка повідомила, що унаслідок контрнаступу Сил оборони припинив існувати 237-й гвардійський полк РФ.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 9 вересня українська авіація завдала російським окупантам значних втрат на Донеччині та Півдні України.