Унаслідок контрнаступу Сил оборони припинив існувати 237-й гвардійський полк РФ, - розвідка
Внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень
Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства Оборони України.
Стало відомо, що контрнаступ Сил оборони України примушує окупантів просити допомоги в Червоного Хреста та тікати на вкрадених велосипедах.
"Рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ
Окрім цього повідомляється, що окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗС України з танків та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", проте зазнали серйозних втрат та залишили позиції.
"На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням – більшості "новобранців" 55-60 років", - повідомляє розідка.
Для того, щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли "свіжих" солдат з території РФ, проте поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.
"Також відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк рф припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані", - йдеться у повідомленні.
- У вечірньому відеозверненні 7 вересня президент Зеленський заінтригував інформацією про успіхи ЗСУ на Харківщині.
- Колишній французький генерал Домінік Трінкан впевнений, що до жовтня українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра, включаючи місто Херсон.
- Артилерійський дивізіон РФ, який воював на Херсонщині, втратив до 60% особового складу та техніки.
- СNN 7 вересня повідомила, що через тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету – повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року.
- 7 серпня в ефірі Еспресо генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж розповів, що українське керівництво має моделі дій, які можуть забезпечити потужні наступальні операції з оточенням противника і прориву фронту.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що перебіг війни зміниться, якщо між Україною та Росією нівелюється різниця у досяжності засобів ураження.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе