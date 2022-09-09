Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства Оборони України.

Стало відомо, що контрнаступ Сил оборони України примушує окупантів просити допомоги в Червоного Хреста та тікати на вкрадених велосипедах.

"Рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього повідомляється, що окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗС України з танків та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", проте зазнали серйозних втрат та залишили позиції.

"На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням – більшості "новобранців" 55-60 років", - повідомляє розідка.

Для того, щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли "свіжих" солдат з території РФ, проте поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.

"Також відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк рф припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані", - йдеться у повідомленні.

У вечірньому відеозверненні 7 вересня президент Зеленський заінтригував інформацією про успіхи ЗСУ на Харківщині.

Колишній французький генерал Домінік Трінкан впевнений, що до жовтня українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра, включаючи місто Херсон.

Артилерійський дивізіон РФ, який воював на Херсонщині, втратив до 60% особового складу та техніки.

СNN 7 вересня повідомила, що через тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету – повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року.

7 серпня в ефірі Еспресо генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж розповів, що українське керівництво має моделі дій, які можуть забезпечити потужні наступальні операції з оточенням противника і прориву фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що перебіг війни зміниться, якщо між Україною та Росією нівелюється різниця у досяжності засобів ураження.

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