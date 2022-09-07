Ми готуємося до двох різних сценаріїв воєнних подій, - генерал Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж розповів, що українське керівництво має моделі дій, які можуть забезпечити потужні наступальні операції з оточенням противника і прориву фронту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Готуймося до проведення стратегічних наступальних операцій на Херсонському, Запорізькому, Харківському напрямку й навіть на Донбасі - це перший сценарій, який може бути за декілька місяців. Це великий успіх зі звільнення територій нашої держави. Є другий сценарій, тяжкий, коли Росія підтягне малоефективні, але великої кількості резерви, які довго будуть вести вогневі удари, використовуючи техніку радянського покоління. Ми будемо їх знищувати, але це затяжний період", - зауважив Маломуж.
За словами генерала потрібно готуватися до двох сценаріїв.
"Більш потужно й оптимістично - це перспектива активних наступальних стратегічних операцій, які змусять противника тікати, тому що є перспектива оточення ворога. Удари новітньою технікою по штабах противника, по вогневих точках та живій силі - це великі втрати, які породять падіння не тільки південного напрямку, а й інших напрямків. Розпочнеться системна атака, яка створить передумови тотального відступу росіян. І це породить проблеми у російського керівництва", - наголосив Маломуж.
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