Про це у спільній статті на Укрінформ написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант, перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.

"Привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь", - йдеться у матеріалі.

Серед оперативних планів Росії - це просування на Ізюмському та Бахмутському напрямках для виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Залужний також відзначив, що найбільше можливостей для окупантів може дати подальше просування на Півдні України, щоб заволодіти Миколаєвом та Одесою і створювати загрозу для Заходу та Центру України.

7 вересня Валерій Залужний також підтвердив, що Збройні сили України причетні до ракетних ударів по авіабазах у тимчасово окупованому Криму.

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