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Головна війна з Росією Залужний підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму

Залужний підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму

7 вересня, 2022 середа
16:19
війна з Росією Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар

Збройні сили України причетні до ракетних ударів по авіабазах у тимчасово окупованому Криму

Про це у спільній статті на Укрінформ написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант, перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.

"Можна обговорювати вплив на реальний центр тяжіння РФ у цій війні. Він полягає в її “віддаленому” - в розумінні більшості росіян - характері. Завдяки цьому віддаленню громадяни РФ не так болісно сприймають втрати, невдачі, а головне – вартість цієї війни в усіх її розуміннях. Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗСУ з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки. Завдання ЗСУ на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей", - йдеться у матеріалі.

  • 31 серпня Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан з проханням повідомляти про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону".
  • 31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.
  • Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.
  • У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське, 31 серпня, з 6 ранку горіла російська нафтобаза.
  • У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.

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Україна
Росія
Крим
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
ракетний удар
Валерій Залужний
Вбиті росіяни
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