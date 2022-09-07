Про це у спільній статті на Укрінформ написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант, перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.

"Можна обговорювати вплив на реальний центр тяжіння РФ у цій війні. Він полягає в її “віддаленому” - в розумінні більшості росіян - характері. Завдяки цьому віддаленню громадяни РФ не так болісно сприймають втрати, невдачі, а головне – вартість цієї війни в усіх її розуміннях. Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗСУ з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки. Завдання ЗСУ на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей", - йдеться у матеріалі.

31 серпня Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан з проханням повідомляти про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону".

31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.

Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.

У тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське, 31 серпня, з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb