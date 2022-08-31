Про це повідомляє ГУР ЗСУ.

"Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші» місця для відвідування", – йдеться у зверненні.

Розвідка просить повідомити:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано геоприв’язування з координатами);

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано геоприв’язування з координатами);

місця розташування та маршрути пересування військової техніки;

точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці);

осіб, які «співчувають» окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

"Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні! Контактний номер: +380969455341", – додали в Головному управлінні розвідки ЗСУ.

31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.

Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.

У тимчасово окупованову Криму у селищі Красногвардійське сьогодні, 31 серпня, з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

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