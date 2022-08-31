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Головна війна з Росією Повідомте про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону". Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан

Повідомте про "найпопулярніші" місця "оксамитового сезону". Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан

31 серпня, 2022 середа
21:35
війна з Росією Удари ЗСУ по кримських військових об'єктах

Розвідники закликають мешканців півострова повідомити деталі про бази та переміщення військ РФ

Про це повідомляє ГУР ЗСУ.

"Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші» місця для відвідування", – йдеться у зверненні.

Розвідка просить повідомити:

  • точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано геоприв’язування з координатами);
  • місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано геоприв’язування з координатами);
  • місця розташування та маршрути пересування військової техніки;
  • точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці);
  • осіб, які «співчувають» окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

"Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні! Контактний номер: +380969455341", – додали в Головному управлінні розвідки ЗСУ.

  • 31 серпня розвідка повідомила, що Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками.
  • Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.
  • У тимчасово окупованову Криму у селищі Красногвардійське сьогодні, 31 серпня, з 6 ранку горіла російська нафтобаза.

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