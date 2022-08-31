Росіяни в Криму почали ховати військові склади на свинофермах та в місцях зберігання вугілля, - член Меджлісу Барієв
Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо
Про це в ефірі Еспресо сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.
"У Криму підвищується протестний потенціал. Багато проукраїнських громадян підтримують "бавовну", яка проводиться в Криму і за нашими підрахунками, 43 "бавовни" було в Криму в різних містах", - зазначив він.
За даними Барієва, окупаційна влада забороняє підконтрольним ЗМІ інформувати про якісь вибухи на військових об'єктах.
"Окупанти почали розміщувати свої військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах. Це роблять, щоб ЗСУ не мали інформацію про місця зберігання зброї", - підсумував член Меджлісу.
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