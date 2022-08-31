У тимчасово окупованому Криму горить російська нафтобаза
У Криму у селищі Красногвардійське з 6 ранку горить нафтобаза
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, у тимчасово окупованому Криму горить ще одна нафтобаза окупантів. Пожежа сталася в селищі Красногвардійське.
"У Криму у селищі Красногвардійське горить нафтобаза. Знову куріння в невстановленому місці?", - пише СтратКом ЗСУ.
У місцевих телеграм-каналах пишуть, що вогонь горить з 6 години ранку. На місце загоряння прибули пожежники.
У російських телеграм-каналах повідомляють, що в Красногвардійському горять склад і магазин. Прибулі на місце пожежники попередньо встановили, площа загоряння склала 800 кв. м.
- У Євпаторії та Севастополі продовжується "полювання на БПЛА". У тимчасово окупованому Криму ввечері у п'ятницю, 26 серпня, спрацювала система російської протиповітряної оборони.
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