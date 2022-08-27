Сезон "бавовни" триває. З Криму повідомляють про роботу російської ППО
У Євпаторії та Севастополі продовжується "полювання на БПЛА"
Про це повідомляють очевидці у місцевих пабліках.
У тимчасово окупованому Криму ввечері у п'ятницю, 26 серпня, спрацювала система російської протиповітряної оборони.
Про роботу ППО повідомляють й жителі Євпаторії. Як зазначено, вибухи сталися у селищі Новоозерне поряд із містом. За словами свідків, продовжується "полювання на БПЛА".
Крім того, з'явилася інформація про "бавовну" у Севастополі.
- 18 серпня прогриміли вибухи біля Керчі й Севастополя, окупаційна "влада" Криму теж заявила про роботу ППО та БпЛА.
- Того ж дня ввечері стало відомо, що у Бєлгородській області РФ горить та детонує склад з бойовими припасами. У двох селах триває евакуація населення.
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