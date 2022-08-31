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Головна війна з Росією Служити й помирати під ударами ЗСУ за $82: Росія планує обороняти Крим пітерцями, москвичами та строковиками, - розвідка

Служити й помирати під ударами ЗСУ за $82: Росія планує обороняти Крим пітерцями, москвичами та строковиками, - розвідка

31 серпня, 2022 середа
12:02
війна з Росією Росія планує обороняти Крим строковиками, пітерцями та москвичами

Російська Федерація планує перекинути на територію тимчасово окупованого Криму москвичів і пітерців. Також доукомплектовувати військові частини російських збройних сил будуть 1200 строковиками

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, окупанти планують укріпити оборону Криму москвичами, пітерцями та 1,2 тис. строковиками.

"Як стало відомо, військові комісаріати вже навіть Московської та Ленінградської областей, в тому числі Москви та Санкт-Петербургу, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів. Призваними під час прихованої мобілізації москвичами та пітерцями будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму", - пише ГУР МО України.

За інформацією української розвідки, щоб доукомплектувати військові частини збройних сил РФ у тимчасово окупованому Криму, командувач Південного військового округу генерал армії Дворінковий Олександр Володимирович (так званий "сирійський м'ясник") вирішив відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.

"Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук “партизанів” за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (близько $82)", - пише розвідка.

Також зазначається, що Росія таким чином економить держкошти і шляхом невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях РФ заперечує.

  • Росіяни в окупованому Криму почали розміщувати військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах, щоб заплутати українське військо.
  • У тимчасово окупованову Криму у селищі Красногвардійське сьогодні, 31 серпня, з 6 ранку горить російська нафтобаза.

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Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
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