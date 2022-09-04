Сімферополь

У Сімферополі пролунали вибухи
У ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи
Про це повідомляють місцеві telegram-канали.
Інформація про вибухи надійшла близько 23:00. Жителі тимчасово окупованого Сімферополя масово пишуть, що чули вибухи та сподіваються, що це робота російського ППО.
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