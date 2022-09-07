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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Залужний пояснив, що може переламати перебіг війни в Україні

Залужний пояснив, що може переламати перебіг війни в Україні

7 вересня, 2022 середа
17:19
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що перебіг війни зміниться, якщо між Україною та Росією нівелюється різниця у досяжності засобів ураження

Про це у спільній статті на Укрінформ написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант, перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.

У матеріалі наголошують, що головною особливістю війни є різниця у спроможностях граничної досяжності засобів ураження. Російські крилаті ракети мають дальність польоту 2000 км, а для ЗСУ можливості ракетних ударів обмежені у 100 км. Доки такий дисбаланс буде зберігатись, то війна може тривати роками.

"Звісно,  неможливо одночасно позбавити противника такої суттєвої переваги. З огляду на чисельність і наявність ресурсів в розпорядженні ЗС РФ, викликає сумнів сама можливість усунути її повністю. Але цілком можливо протиставити противнику свою спроможність діяти подібним чином і на подібну дальність. Мова йде, звісно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії. Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і Військово-морських сил ЗСУ та інших складових їх могутності. Обговорення повинно вестись стосовно створення або нарощування спроможностей, а не виключно про кількість озброєння і обладнання для бригад, що плануються до переоснащення", - пишуть у статті Залужний та Забродський.

Перебіг війни може змінитись при правильній роботі України з країнами-партнерами. За умови вирівнювання балансу, оперативні й стратегічні перспективи на 2023 рік можуть змусити Росію по-іншому розглядати ситуацію на фронті.

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