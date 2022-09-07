Артилерійський дивізіон РФ, який воював на Херсонщині, втратив до 60% особового складу та техніки
На Херсонському напрямку фронту ЗСУ скоротили російський артилерійський дивізіон до 60%
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Херсонщині, поблизу Голої Пристані, втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них - вбитими. Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки “Акація”, ще дві - пошкоджено, втрати живої сили уточнюються.
Один з артилерійських дивізіонів росіян, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.
Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, вогневого ураження живої сили і бойової техніки противника.
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