Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

Волинський та Поліський напрямки

Ситуація без змін. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Сіверський напрямок

З мінометів та реактивної артилерії росіяни завдали удари в районах населених пунктів Блешня, Гай, Сеньківка Чернігівської області та Манухівка, Юр’єве, Миколаївка, Ходине, Порохонь, Вовківка, Запсілля, Стукалівка і Нововасилівка Сумської області.



Харківський напрямок

Зі ствольної та реактивної артилерії постраждали об'єкти та цивільна інфраструктура у районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги.

Слов’янський напрямок

Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни завдали удари у районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля.

Краматорський напрямок

Зафіксовано обстріли біля Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Веселого та Григорівки.

Бахмутський напрямок

Росіяни із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вдарили по районах населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр’ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Миколаївка Друга, Майорськ, Одрадівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.

Авдіївський напрямок

Були російські удари неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського.

Новопавлівський напрямок

З артилерії різних типів стались обстріли у районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільске, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Золота Нива, Єгорівка, Петрівка, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Новомайорське, Павлівка, Времівка.

Запорізький напрямок

З артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Залізничне, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Малинівка, Ольгівське, Білогір’я, Новопіль, Времівка, Вільне Поле та Шевченко.

Південнобузький напрямок

"Противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Крім того, обстрілів ворожої артилерії зазнали населені пункти Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Олександрівка, Степова Долина, Благодатне, Луч, Дніпровське, Лупареве, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка, Киселівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Сухий Ставок, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка, Петрівка, Велика Костромка та Іванівка", - пишуть у Генштабі.

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