У Куп'янську окупанти незаконно утримують у відділку поліції 40 цивільних
На Харківщині, в тимчасово окупованому Куп'янську, росіяни незаконно утримують у відділку поліції 40 цивільних людей
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Так, у Куп’янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції. З приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір’ях навчальних закладів", - йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
- Від початку доби, 7 вересня, росіяни завдали понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України.
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