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Головна війна з Росією Є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ

Є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ

8 вересня, 2022 четвер
00:23
війна з Росією ЗСУ

В оборонному відомстві кажуть, що на певних напрямках фронту триває оборонна операція, яка охоплює цілий комплекс заходів, зокрема наступ

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"У нас 1300 км активних бойових дій, а взагалі лінія фронту на 2500 км. Так от, на всіх цих 1300 км йдуть активні бойові дії, тобто тут не варто виділяти якийсь окремий регіон, тому що бойові дії йдуть скрізь", - сказала Маляр.

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"Якщо говорити про Південь, про Схід, то у нас триває оборонна операція, яка по суті охоплює цілий комплекс заходів. І це частина заходів, які мають наступальний характер, частина заходів, які мають оборонний характер. Тому ми маємо багато різнопланових, у нас не має чорного та білого, у нас є різні факти. Так, у нас є певні успіхи, у нас є стримування ворога", - уточнила заступниця міністра.

  • У вечірньому відеозверненні 7 вересня президент Зеленський заінтригував інформацією про успіхи ЗСУ на Харківщині.
  • Колишній французький генерал Домінік Трінкан впевнений, що до жовтня українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра, включаючи місто Херсон.
  • Артилерійський дивізіон РФ, який воював на Херсонщині, втратив до 60% особового складу та техніки.
  • СNN 7 вересня повідомила, що через тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету – повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року.
  • 7 серпня в ефірі Еспресо генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж розповів, що українське керівництво має моделі дій, які можуть забезпечити потужні наступальні операції з оточенням противника і прориву фронту.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що перебіг війни зміниться, якщо між Україною та Росією нівелюється різниця у досяжності засобів ураження

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Новини
Міністерство оборони
ЗСУ
Ганна Маляр
Військові новини
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