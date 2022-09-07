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До зими українці могли б захопити весь правий берег Дніпра, - французький генерал

7 вересня, 2022 середа
22:06
війна з Росією ЗСУ

Колишній французький генерал Домінік Трінкан впевнений, що до жовтня українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра, включаючи місто Херсон

Про це військовик заявив у коментарі France 24.

Він також додав, українське військове керівництво методично підготувало контратаку на півдні Херсонської області, розпочавши наступ на "майже всій південній лінії фронту".  

"Українці методично готували цей наступ і зосередилися на маскуванні своїх засобів для досягнення успіху. Вони почали з того, що за допомогою далекобійної артилерії порушили логістику Росії, вдарили по складах зброї, вузлам зв’язку, командним пунктам і мостам через річку Дніпро. Це називається "формування поля бою", - сказав генерал.

"Росіяни, здається, здивовані методами, застосованими проти них українською армією. Знищення складів боєприпасів і матеріально-технічних вузлів, зокрема залізниці, значно дестабілізувало їх. Сьогодні, якщо сили, розташовані на захід від Дніпра, більше не будуть отримувати снаряди, вони не зможуть захищатися. Якщо вони більше не отримають запасів, це буде драматично для деяких підрозділів. Я думаю, що до зими українці могли б захопити весь правий берег Дніпра, включно з містом Херсон", - сказав Домінік Трінкан.

  • Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ за 7 вересня, на Донбасі російський агресор наступав у напрямку Соледара та Бахмута, але українські захисники зуміли відбити атаки.
  • Артилерійський дивізіон РФ, який воював на Херсонщині, втратив до 60% особового складу та техніки.
  • СNN 7 вересня повідомила, що через тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету – повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року.
  • 7 серпня в ефірі Еспресо генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж розповів, що українське керівництво має моделі дій, які можуть забезпечити потужні наступальні операції з оточенням противника і прориву фронту.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що перебіг війни зміниться, якщо між Україною та Росією нівелюється різниця у досяжності засобів ураження
  • Російський агресор може знову атакувати Україну з території Білорусі для того, щоб захопити Київ.

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