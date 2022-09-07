ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Соледара та Бахмута

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України. Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне", - пишуть в ЗСУ.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

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