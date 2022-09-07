Українська армія має амбітні цілі до кінця року, - CNN
Через тиждень після початку нового контрнаступу українські війська досягають успіхів на півдні, маючи амбітну мету – повернути більшу частину окупованої Росією Херсонщини до кінця року
Про це повідомляє CNN, цитуючи американських фахівців та українських посадовців.
"Те, що ми побачили в Херсонській області, – це продовження наступальних операцій українців. Вони продовжують певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села", – сказав зокрема прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.
У США прогнозують, що нинішній український ривок триватиме до весни, а деякі атаки тепер мають на меті підготувати поле бою до запланованого наступу протягом наступних кількох місяців.
- 7 серпня в ефірі Еспресо генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж розповів, що українське керівництво має моделі дій, які можуть забезпечити потужні наступальні операції з оточенням противника і прориву фронту.
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