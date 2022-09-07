Українська армія має амбітні цілі до кінця року, - CNN

Про це повідомляє CNN, цитуючи американських фахівців та українських посадовців.

"Те, що ми побачили в Херсонській області, – це продовження наступальних операцій українців. Вони продовжують певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села", – сказав зокрема прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.

Райдер також сказав, що США бачили "деяку наступальну активність Росії... поблизу Бахмута".